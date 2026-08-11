Deniz Sıcaklıkları Rekor Kırdı

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre kutup bölgeleri dışındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı temmuz ayında 20,96 santigrat dereceye çıkarak 2023'te kaydedilen önceki rekoru geçti. Batı Avrupa da kayıtlardaki en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşarken, Pasifik'te gelişmekte olan El Nino koşullarının önümüzdeki aylarda küresel sıcaklıkları daha da artırabileceği belirtiliyor.

Dünya genelinde ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, kayıtlardaki tüm temmuz ayları arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre kutup bölgeleri dışında, 60 derece kuzey ile 60 derece güney enlemleri arasındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,96 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bu değer, 2023'te kaydedilen 20,89 derecelik önceki temmuz rekorunu geride bıraktı. Avrupa çevresinde ise Atlantik kıyıları ile Batı Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, birçok bölgede şiddetli denizel sıcaklık dalgaları kaydedildi.

Copernicus verilerine göre Temmuz 2026, küresel yüzey hava sıcaklığı bakımından da kayıtlardaki ikinci en sıcak temmuz oldu. Ortalama yüzey hava sıcaklığı, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerinde ölçüldü.

BATI AVRUPA'DA ORTALAMA YÜZEY HAVA SICAKLIĞI REKOR SEVİYEDE

Batı Avrupa'da haziran ve temmuz aylarının ortalama sıcaklığı 21,62 dereceye ulaştı. Bu değer mevsim normallerinin 2,79 derece üzerinde gerçekleşirken, bölge için kayıtlardaki en sıcak haziran-temmuz dönemi oldu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nde iklim stratejisi lideri Samantha Burgess, Batı Avrupa'da mayıs, haziran ve temmuz aylarının art arda olağanüstü sıcak geçtiğini belirtti.

Burgess, bölgede uzun süre etkili olan yüksek basınç sistemlerinin sıcak havayı hapsettiğini, kuruyan toprakların ise doğal soğutma etkisini azalttığını söyledi. Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı kesimleri ve İngiltere'de yağış ve toprak nemi olağan seviyelerin altında kalırken, sıcak ve kuru hava koşulları Avrupa'nın birçok bölgesinde büyük orman yangınları için elverişli ortam oluşturdu.

Seine, Ren ve Tuna dahil bazı büyük Avrupa nehirlerinde su seviyeleri de ortalamanın belirgin şekilde altına geriledi.

EL NINO, SICAKLIKLARI DAHA DA ARTIRABİLİR

Copernicus, tropikal Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan El Nino'nun gelişmekte olduğunu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiğini bildirdi. İklim bilimciler, El Nino'nun küresel ısınmanın etkileriyle birleşerek sıcaklıkları daha da artırabileceğini belirtiyor.