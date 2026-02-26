Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Afrika'nın batı sahilleri dev çekirge sürüleri tarafından istila edildi.
Fas egemenliği altında bulunan Batı Sahra'nın Boujdour kentinden gelen görüntüler adeta kıyamet alameti gibi. Görüntülerde, devasa çekirge sürülerinin bir otoyolu tamamen kapladığı ve hareket halinde bulunan araçlara çarptığı görüldü.
Görüntünün sonunda ise çekirgelerin yoğunluğu ve etkisinin korkutucu bir biçimde artığı fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
