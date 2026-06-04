Devon'da Helikopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Devon'da Helikopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Devon\'da Helikopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti
04.06.2026 13:12
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Devon'da eğitim uçuşu yapan Kraliyet Donanması helikopteri düştü, 3 asker yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE'nin güneybatısındaki Devon bölgesinde eğitim uçuşu yapan Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askeri personel hayatını kaybetti.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devon bölgesindeki Sourton kasabası yakınlarında eğitim uçuşu yapan 'Merlin Mk4' tipi askeri helikopterin dün düştüğü bildirildi. Kazada 3 Kraliyet Donanması mensubunun hayatını kaybettiği teyit edildi. Kraliyet Donanması Sözcüsü, kazada hayatını kaybeden personelin ailelerine bilgi verildiğini ve detaylı açıklama yapılmadan önce ailelerin mahremiyet talebinde bulunduğunu aktardı.

Kazanın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayın son derece trajik olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden 3 Kraliyet Donanması mensubunun aileleri, arkadaşları ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum. Bu, aileler için son derece zor bir süreç ve en kısa sürede daha fazla bilgi paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı John Healey ise 3 askeri personelin kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Devon'da Helikopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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