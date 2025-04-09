Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi - Son Dakika
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Dünya

Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi

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Brezilya'nın Santa Catarina bölgesinde etanol taşıyan bir tanker devrildi ve büyük bir yangına neden oldu. Kazada 22 otomobil ve 3 kamyon alev aldı, 5 kişi yaralandı. Trafikte bekleyen araçlara dökülen yanıcı sıvı nedeniyle çıkan yangın, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kaza sonrası otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

09.04.2025 13:52
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Brezilya'nın Santa Catarina bölgesinde meydana gelen korkunç bir kazada, etanol taşıyan büyük bir tanker devrildi ve ciddi bir yangına neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, virajı alamayan tankerin yan yatmasıyla birlikte içindeki yanıcı sıvının yola dökülüp trafikte bekleyen araçlara ulaştığı görülüyor.

Olayın ardından saniyeler içinde, dökülen etanol nedeniyle çevredeki 22 otomobil ve 3 kamyon alev aldı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Tanker sürücüsü ve eşi de araçta bulunuyordu ve kol ve bacaklarında yanıklar oluştu.

Yangını kontrol altına almak için çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak bölgede bulunan patlayıcı yüklü bir araç uzaklaştırıldı. Kaza sonrası otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Son dönemde dünya genelinde benzer korkunç kazalar yaşandı. Bunlardan birinde, dağdan kopan dev bir kaya parçası bir TIR'ın üzerine düşerek aracı tamamen ezdi. Kısa süre sonra düşen ikinci bir kaya ise olay anını kaydeden başka bir kamyonu vurdu.

Kazakistan'da ise Yeni Yıl kutlamaları için havai fişek taşıyan bir Mercedes-Benz kamyonu devrilip alev aldı. Yangın sonucu binlerce liralık havai fişek ateşlendi ve kilometrelerce uzaktan görülebilen bir ışık gösterisi oluştu.

Almanya'da yaşanan başka bir olayda ise, Berlin'in 160 km batısındaki Börde bölgesinde teknik arıza nedeniyle hemzemin geçitte mahsur kalan bir kamyona yük treni çarptı. Şanslı sürücü, çarpışmadan saniyeler önce acil çağrı yapıp aracını terk etmeyi başardı.

Bu tür kazalar, ağır taşıtların karıştığı trafik olaylarında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi
Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi
Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi

Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi - Son Dakika

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