Diddy'ye Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yeni Dava Açıldı - Son Dakika
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Dünya

Diddy'ye Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yeni Dava Açıldı

Diddy\'ye Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yeni Dava Açıldı

ABD'li rapçi Sean 'Diddy' Combs'a, bir gece kulübünde 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar yaptığı iddiasıyla yeni bir dava açıldı. Combs'ın daha önceki davalarla birlikte yargılanacağı tarih 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

08.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:49
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ABD'li rapçi 'Diddy' Combs'a 'cinsel istismar' suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

Dünya çapında gündem olan 'Diddy' davasıyla ilgili olarak yeni davalar açılmaya devam ediyor. ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınan Sean Combs'a bir gece kulübünde 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni bir dava açıldı. 'John Doe' takma adını kullanan davacı, 2012 yılında 17 yaşındayken Combs tarafından istismara uğradığını öne sürdü. Rapçinin hakkındaki davaların 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA

Magazin, Hukuk, Müzik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diddy'ye Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yeni Dava Açıldı - Son Dakika

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