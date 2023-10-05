Didier Deschamps, Sacha Boey'in milli takım kadrosuna almayında ortalık karıştı - Son Dakika

Didier Deschamps, Sacha Boey'in milli takım kadrosuna almayında ortalık karıştı

Son Güncelleme: 05.10.2023 16:36

G.Saray'ın yıldızı Sacha Boey, Fransa Milli Takımı'nın Euro 2024 Elemeleri maç kadrosuna davet edilmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Didier Deschamps, Boey ve benzeri sağ bek oyuncuları takip ettiklerini, yeni tercihlere her zaman açık olduklarını ifade ederken, Fransız futbolseverler ve sarı-kırmızılı taraftarlar Boey'in Türkiye'de oynadığı ve müslüman olduğu için kadroya alınmadığını öne sürdü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almadı. Didier Deschamps, kadro tercihiyle ilgili açıklama yaptı.

"REKABET OLACAK"

Boey için açıklama yapan Deschamps, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık" dedi.

BOEY ÇOK İSTEDİ AMA OLMADI

Boey ise, yaptığı paylaşımlarla ve daha önceki söylemleriyle milli takımda oynamak istediğini dile getirdi. Kadro açıklanmadan önce kum saatini izleyen bir çizgi film karakterli görsel paylaşan Boey, milli takımı ne kadar istediğini açıkça belli etti ancak hayaline kavuşamadı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan Fransız futbolseverler, Sacha Boey'in Fransa Milli Takıma çağrılmamasına büyük tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da Deschamps'ın kararına ağır şekilde eleştirdi. Bazı futbolseverler, Sacha Boey'in Türkiye'de oynamasının yanı sıra müslüman olduğu için kadroya alınmadığını öne sürdü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Didier Deschamps, Sacha Boey'in milli takım kadrosuna almayında ortalık karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didier Deschamps, Sacha Boey'in milli takım kadrosuna almayında ortalık karıştı - Son Dakika
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