Hakan Fidan Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Priştine'ye gitti. Burada, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini konuştular. Görüşmenin detayları ve sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
7.09.2024 05:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?