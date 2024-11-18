Dışişleri Bakanlığı\'ndan Fatih Eryılmaz Açıklaması

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg kentinde 6 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Din Görevlisi Fatih Eryılmaz'a ilişkin soruşturmanın yakından takip edildiğini ve ailesine kavuşması için tüm girişimlerin yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camii'nin 6 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Din Görevlisi Fatih Eryılmaz'a ilişkin Almanya'da yürütülen soruşturma Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Vatandaşımızın bir an evvel, sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır" denildi.