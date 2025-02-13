Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir" - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir"

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: "ABD yakında Birleşmiş Milletler\'den ayrılabilir"

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özcan, ABD'nin dış politikası, Trump'ın Filistin politikasına bakışı ve İsrail ile bölgedeki gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

13.02.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'a konuk oldu. Programda, ABD'nin küresel politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Özcan, Trump'ın Filistin'e yönelik tutumu, Birleşmiş Milletler ile olan ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"TRUMP, FİLİSTİN HALKINI BÖLGEDEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

ABD'nin Filistin politikasına dair konuşan Özcan, Trump'ın Filistin halkını bölgeden çıkarmak istediğini ve dünya halkı olarak görmediğini belirtti. Trump'ın barış yanlısı bir lider imajından uzaklaştığını vurgulayan Özcan, "Trump'ın 'Barışı inşa eden lider' imajı 'Emlakçı' imajına döndü" ifadelerini kullandı.

"ABD, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AYRILABİLİR"

ABD'nin Birleşmiş Milletler ile ilişkilerine değinen Özcan, bu süreçte Washington'un BM'den ayrılma ihtimalinin giderek arttığını belirtti. "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir" diyen Özcan, ülkenin uluslararası sistemde yalnızlaşan bir politika izlediğini ifade etti.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN IRKÇILIĞININ FARKLI VERSİYONLARINI GÖRÜYORUZ"

Küresel siyasette ırkçılığın farklı formlarının yeniden ortaya çıktığını belirten Özcan, günümüzdeki bazı politikaların İkinci Dünya Savaşı'ndaki ırkçı ideolojilere benzediğini söyledi. İsrail ile ateşkes sürecinin rafa kaldırıldığını vurgulayan Özcan, bölgede gerilimin tırmanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kırıkkale Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: 'ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
14:46 Sancaktepe Meclis Üyesi’nin kızı terörist çıktı ’’Hatıra’’ fotoğrafları bile var Sancaktepe Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! ''Hatıra'' fotoğrafları bile var
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.