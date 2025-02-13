Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'a konuk oldu. Programda, ABD'nin küresel politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Özcan, Trump'ın Filistin'e yönelik tutumu, Birleşmiş Milletler ile olan ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
ABD'nin Filistin politikasına dair konuşan Özcan, Trump'ın Filistin halkını bölgeden çıkarmak istediğini ve dünya halkı olarak görmediğini belirtti. Trump'ın barış yanlısı bir lider imajından uzaklaştığını vurgulayan Özcan, "Trump'ın 'Barışı inşa eden lider' imajı 'Emlakçı' imajına döndü" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler ile ilişkilerine değinen Özcan, bu süreçte Washington'un BM'den ayrılma ihtimalinin giderek arttığını belirtti. "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir" diyen Özcan, ülkenin uluslararası sistemde yalnızlaşan bir politika izlediğini ifade etti.
Küresel siyasette ırkçılığın farklı formlarının yeniden ortaya çıktığını belirten Özcan, günümüzdeki bazı politikaların İkinci Dünya Savaşı'ndaki ırkçı ideolojilere benzediğini söyledi. İsrail ile ateşkes sürecinin rafa kaldırıldığını vurgulayan Özcan, bölgede gerilimin tırmanmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: 'ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir' - Son Dakika
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