Doğum kontrol hapı kullanmayan kadın şimdi 12. çocuğuna hamile! Gelen eleştirilere tepki gösterdi

Courtney Rogers isimli kadın, 33 yaşındaki papaz kocası Chris ile Ekim 2008'de dünyaevine girdi. Çift, evlendiklerinden bu yana hiç doğum hapı kullanmadı ve kadın neredeyse her yıl hamile kaldı. Şu anda 11 çocukları bulunan çift, 12. çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

"GENİŞ AİLELERDEN HOŞLANMIYORLAR"

29 bin takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Courtney Rogers, "İnsanlar bizi yargılıyorlar, çünkü geniş aileleri sevmiyorlar. Ancak ben bebekleri seviyorum ve evlendiğimde çok çocuğum olmasını istiyordum. Kendime de bir sayı belirlemedim" ifadelerini kullandı.

3 KEZ DÜŞÜK YAPTI

12. çocuğuyla birlikte 6 kız 6 da erkek çocuk sahibi olacak Courtney Rogers, daha önce 3 kez de düşük yaptığını dile getirdi. Çocuklarına en iyi eğitimi vermek için mücadele ettiğini belirten Rogers, artık yabancıların yorumlarına kulak kapattıklarını anlattı.