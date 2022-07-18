Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor - Son Dakika
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Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor

18.07.2022 20:23

Etiyopyalılar asırlardır devam eden geleneği olan çiğ et yemeye günümüzde de devam ediyor. Doktorların sağlık açısından uyarılarına aldırış etmeyen Afrika ülkesi vatandaşları, "statü ve zenginlik" göstergesi olarak kabul edilen bu davranışlarını sürdürüyor.

Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor.

Etiyopya'da asırlardır süren sıra dışı alışkanlık! 21. yüzyılda çiğ et yiyorlar

YABANCILAR ŞAŞIRIP KALIYOR

Hem kırsalda hem de şehirdeki lokanta, kasap ve barlarda servis edilen çiğ et, ülkeyi ziyaret eden yabancıları şaşırtıyor.
Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya'da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor.

Etiyopya'da asırlardır süren sıra dışı alışkanlık! 21. yüzyılda çiğ et yiyorlar

ZENGİNLİK GÖSTERGESİ

Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir "statü ve zenginlik" göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor - Son Dakika
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