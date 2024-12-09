Dominik Cumhuriyeti\'nde 9,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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DOMİNİK Cumhuriyeti'nde yapılan operasyonda 9,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Ulusal Uyuşturucu Kontrol Müdürlüğü'nden (DNCD) yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nin ana limanı Caucedo Multimodal Limanı'nda düzenlenen operasyonda iki konteynerde bulunan 320 çuvala gizlenmiş 9,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının, son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulanarak, sevkiyatın Guatemala'dan yapıldığı ve buradan Belçika'ya gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, uyuşturucunun tespit edildiği konteynerlerden birinin muz yüklü olduğu belirtilirken, Dominik hükümetinin topraklarını yasa dışı faaliyetler için kullanmaya çalışan suç örgütleriyle kararlı mücadelesinin süreceği ifade edildi.