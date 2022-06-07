Dominik Cumhuriyeti'nde bir bakan makamında öldürüldü - Son Dakika
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BBC

Dominik Cumhuriyeti'nde bir bakan makamında öldürüldü

07.06.2022 09:42
Dominik Cumhuriyeti'nde bir bakan makamında öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti'nde çevre ve doğal kaynaklar bakanı yakın bir dostu tarafından makamında vurularak öldürüldü.

Dominik Cumhuriyeti'nde çevre ve doğal kaynaklar bakanı yakın bir dostu tarafından makamında vurularak öldürüldü.

55 yaşındaki Orlando Jorge Mera, saldırının gerçekleştiği sırada bir toplantıya başkanlık ediyordu. Bakanın makamında altı el silah sesi duyulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, kimliği Miguel Cruz olarak açıklanan saldırganın bakanın çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

Saldırgan olayın ardından gözaltına alındı.

Saldırının ardında yatan nedenin ne olduğu henüz bilinmiyor.

'Orlando'nun mirası'

Bakan Orlando Jorge Mera'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada "Ailemiz bu saldırıyı gerçekleştiren kişiyi affediyor. Orlanda'nun en büyük mirası kimseye kin tutmamaktı," denildi.

Orlando Jorge Mera, Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in hükümetinde iktidara geldiği Temmuz 2020'den bu yana görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Abinader, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Mera'nın ailesine başsağlığı diledi ve yakın arkadaşı olarak nitelendirdiği bakanın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Orlando Jorge Mera, Dominik Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanlarından Salvador Jorge-Blanco'nun oğluydu ve iktidardaki Modern Devrimci Parti PRM'nin kurucuları arasındaydı.

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Kaynak: BBC

Dominik Cumhuriyeti, Miguel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dominik Cumhuriyeti'nde bir bakan makamında öldürüldü - Son Dakika

BBC
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