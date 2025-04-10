Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184'e yükseldi - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184'e yükseldi

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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 184 kişi hayatını kaybetti. Santo Domingo'daki Jet Set adlı kulübün çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları sürüyor. Olayda 500 kişi yaralandı. İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personel, enkazı kaldırmak için çalışıyor. Kulübün kapasitesi bin 700 kişi olmasına rağmen, olay sırasında kulüpte 500 ila bin kişi olduğu belirtildi.

10.04.2025 10:41
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- Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e yükseldi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da Salı günü Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesinin ardından enkaz altındakileri arama çalışmaları devam ediyor. Acil Durum Operasyon Merkezi'nce yapılan açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 184'e yükseldiği belirtildi. Olayda yaralanan sayısının 500 olduğu açıklandı.

İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personelin çelik ve levha parçalarından oluşan enkaz yığınlarını kaldırmak için 2 gün boyunca tüm gün çalıştığı ifade edildi. Santo Domingo itfaiye teşkilatı başkanı Jose Luis Frometa Herasme yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanların artık hayatta olmadığına inanıldığını ve ekiplerin cansız bedenleri bulmaya odaklanacaklarını söyledi.

Yerel medya tarafından yapılan açıklamada facianın yaşandığı sırada bin 700 kişilik kapasitesi bulunan kulüpte 500 ila bin kişi olduğu ifade edildi.

Dominik Cumhuriyeti\'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184\'e yükseldi
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Kaynak: İHA

3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184'e yükseldi - Son Dakika

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