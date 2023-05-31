Dominik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı

31.05.2023 07:53

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, öğrenci servisinin tankerle çarpışması sonucu 2 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Hato Mayor kasabasında, öğrenci servisi tanker ile çarpıştı.
Kazada, 2 öğrenci hayatını kaybetti, bazıları ağır 14 öğrenci yaralandı.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Yaralı öğrencilerin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan 50 yaşındaki tanker şoförü, polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Kaynak: AA
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Dominik Cumhuriyeti, Karayipler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dominik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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