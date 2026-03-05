Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem\'i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk büyük kabine değişikliğini yaptı. Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in ay sonunda görevinden ayrılacağını ve görevi Oklahoma Cumhuriyetçi Senatörü Markwayne Mullin'in devralacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump, 5 Mart Perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Oklahoma eyaletinden son derece saygın ABD Senatörü Markwayne Mullin'in 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

NOEM YENİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK

Trump, Noem'in yönetim içinde farklı bir göreve getirileceğini açıkladı. Noem'in, Batı Yarımküre'de duyurulacak yeni güvenlik programı "Amerika Kalkanı" kapsamında özel elçi olarak görev yapacağı belirtildi.

Trump paylaşımında, "Bize uzun yıllar hizmet etmiş ve özellikle sınır güvenliği konusunda sayısız ve muhteşem sonuçlar elde etmiş olan mevcut sekreterimiz Kristi Noem, Florida'nın Doral kentinde duyuracağımız yeni güvenlik girişimimizin özel elçisi olacak" dedi.

Trump, Noem'e teşekkür ederek, "Kristi'ye 'Vatan'daki' hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu değişiklik, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde kabinede yaptığı ilk büyük görev değişimi olurken Noem özellikle ICE'in yürüttüğü tartışmalı göçmen operasyonları nedeniyle eleştiriliyordu.

Noem, Salı ve Çarşamba günleri Senato ve Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri önünde, İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki liderliğinin yanısıra Minnesota'da Renée Good ve Alex Pretti'nin ICE polisleri tarafından öldürülmesi de dahil olmak tartışmalı operasyonlar nedeniyle iki denetim oturumunda hesap vermişti.