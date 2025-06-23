Donald Trump: İran rejimi İran\'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?

ABD Başkanı Donald Trump, "Rejim Değişikliği" terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın? MIGA!" açıklamasında bulundu.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ederken; savaşa ABD de dahil oldu. ABD Ordusu, İran'ın nükleer tesislerini bombalarken, saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZINI KAPATIYOR

ABD'nin saldırılarına İran'ın yanıtı ise Hürmüz Boğazı oldu. İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını teklifine onay verdi. Dünya petrol ithalatının yüzde 20'sinin Hürmüz Boğazı'ndan sağlandığı biliniyor.

Öte yandan dünyanın gözlerinin çevrildiği bölgeye ilişkin diplomasi de hız kazanırken; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı.

TRUMP'TAN YENİ ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump ise açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "Rejim Değişikliği' terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPAMIYORSA, neden bir rejim değişikliği olmasın??? MIGA!!!" ifadelerini kullandı.