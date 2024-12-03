Donald Trump, Notre-Dame Katedrali\'nin Yeniden Açılışına Katılıyor

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DONALD Trump, beş yıl önce çıkan yangında yıkılan Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmak üzere cumartesi günü Paris'e gidecek.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, 5 kasım'da başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ilk yurtdışı seyahati için Fransa'ya gidecek. Trump, beş yıl önce çıkan yangında yıkılan Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılacak. Fransa, restore edilen Katedralin cumartesi itibarıyla tekrar turistlere açılacağını duyurdu.

Donald Trump ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muhteşem ve tarihi Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyacağımı söylemek istiyorum. Başkan Emmanuel Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlamak için harika bir iş çıkardı. Herkes için çok özel bir gün olacak" dedi.