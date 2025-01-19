Donald Trump, Yemin Töreni İçin Washington\'a Ulaştı

DONALD Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak yemin töreni için başkent Washington'a ulaştı.
ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak yemin töreni için başkent Washington'a gitti. Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla başkente giden Trump'a, ailesine ait özel uçak da eşlik etti.
Trump, yemin töreninden önce Sterling'deki golf kulübüne geçti ve burada kendisi için organize düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
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