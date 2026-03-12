Dubai'de İHA Düşmesi: Yangın Çıktı - Son Dakika
Dubai'de İHA Düşmesi: Yangın Çıktı

Dubai\'de İHA Düşmesi: Yangın Çıktı
12.03.2026 09:30
Dubai Creek Harbour'da bir binaya İHA düştü, tahliye operasyonları yapıldı, yaralı yok.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri merkezi yakınında bulunan yerleşim alanındaki binaya insansız hava aracının düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü bildirildi. Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Dubai, Dünya, Son Dakika

