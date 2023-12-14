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Dublin Havalimanı'nda terk edilen köpek sahiplendirildi - Son Dakika
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Dublin Havalimanı'nda terk edilen köpek sahiplendirildi

Dublin Uluslararası Havalimanı'nda terk edilen küçük köpek, havaalanı polisi tarafından My Lovely Horse Rescue ekibine teslim edildi. Köpek, kısa sürede sahiplendirildi ve yeni yuvasına taşınacak. İrlanda'da terk edilmiş köpek krizi yaşanıyor.

Dublin Havalimanı\'nda terk edilen köpek sahiplendirildi
14.12.2023 - 11:34,
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İrlanda'nın başkenti Dublin'deki havalimanına 11 Aralık'ta terk edilen küçük köpek, kısa sürede sahiplendirildi.

Dublin Uluslararası Havalimanı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bu küçük köpek Pazartesi akşamı Dublin Havaalanı'nda terk edilmiş halde bulundu. Havaalanı polisi onu içeri aldı, biraz yiyecek ve su verdikten sonra My Lovely Horse Rescue ekibine teslim etti. Köpeğin sahiplenildiğini ve yarın yeni ömürlük yuvasına taşınacağını duyduğumuz için çok heyecanlıyız" dedi.

ÜLKEDE TERK EDİLMİŞ KÖPEK KRİZİ VAR

Hayvan refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) My Lovely Horse Rescue ise küçük ırk köpekle ilgili "Bu zavallı yaşlı hanım görünüşe göre Ukrayna'ya geri dönüyordu, bir şey oldu ve seyahat edemedi, bu yüzden sahipleri onu pasaportuyla birlikte Dublin Havaalanında bir direğe bağlı bıraktı. Neyse ki havaalanı polisi onu fark etti ve bizimle iletişime geçti" açıklamasını yaptı.

Yerel basına açıklama yapan STK'nın kurucularından Martina Kenny, 25 yıldır gönüllü olarak hayvan refahı için çalıştığını ve Kovid salgını sonrasında ülkede bu kadar ciddi boyutta terk edilmiş köpek krizi görmediğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA
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