Üye Girişi
Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti - Son Dakika
BBC

Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti

17.10.2021 23:31
Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti

Hollanda'da yayın yapan SBS 6 kanalının düzenlediği "Dans Maratonu" (De Dansmarathon) adlı programda 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülünü alabilmek için 50 saat aralıksız dans etti.

Hollanda'da yayın yapan SBS 6 kanalının düzenlediği "Dans Maratonu" (De Dansmarathon) adlı programda 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülünü alabilmek için 50 saat aralıksız dans etti.

Yüzlerce adayın büyük ödül için çocukluklarından kalma ölümcül oyunlarda birbirleriyle yarışmasını anlatan popüler dizi "Squid Game"e benzetilen etkinlik, kamuoyunun tepkisiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlık çalışanları, katılımcılarını hiç uyumadan ve dinlenmeden 2 gün boyunca dans ettiği yarışmayı, "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Hollanda televizyonlarından yayınlanan en uzun program olan Dans Maratonu, Perşembe akşamı başladı. Akciğer hastalarının tedavisi için çalışan fona destek sağlamayı amaçlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katıldı.

Cumartesi akşamı saat 22:30'a kadar devam eden yarışmada katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatte toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift, yarışmayı kazanarak, 100 bin euronun sahibi oldu.

İki gün boyunca dans eden bazı yarışmacılar sedye ile pistten çıkarılmak zorunda kaldı. Susuzluk ve yorgunluk yüzünden bayılan yarışmacılar oldu. Elemeler sırasında bir yarışmacı düşerek belini kırdı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ve sağlık çalışanı yarışmaya tepki gösterdi.

Squid Game'e benzetildi

Fizyolog Maria Hopman, yarışmayı "delilik" diye tanımlayarak, bunu, son günlerin popüler Netflix dizisi "Squid Game"e benzetiyor.

Yüzlerce adayın, büyük ödül için çocukluklarından kalma ölümcül oyunlarda birbirleriyle yarışmasını anlatan dizinin benzerinin Hollanda'da yaşandığına işaret ederek, "Burada kilo verenler tasfiye edilmiyor ama ben Squid Game ile benzerliği görüyorum. Dans pistinden sedyeyle götürülenler var. Bence tuhaf bir durum" diyor.

Hollandalı fizyoloğa göre, bu çok sağlıklı bir durum değil. Çünkü 50 saatlik egzersiz ve uykusuzluk, insan vücudu için uygun değil.

Hopman, bu yarışmanın, sağlık hizmetleri üzerinde de gereksiz bir baskı oluşturduğunu savunuyor:

"Sık sık hastanelerin üzerindeki yükten bahsediyoruz. Bu tür saçmalıklar da hastanelere yük oluyor."

Acil müdahale hemşiresi Don Roeledson da RTL Haber'e, programın "delilik" olduğunu söylüyor:

"Katılımcıların çok fazla yaralanmasına, susuz kalmasına, zihinsel olarak yetersiz olmalarına ve bir sedyede götürülecek noktaya gelmelerini sağlayan, televizyona layık olmayan bir program."

Hollandalı hemşire, bazı yarışmacıların "yaşayan ölü gibi göründüğünü" belirterek, böyle bir etkinliğin ancak aylar süren antrenmanlar sonunda yapılabileceğine işaret ediyor.

SBS 6 kanalı ise, programdan önce tüm yarışmacıların uygun şekilde sağlık taramasından geçirildiğini ve program boyunca sağlık ekiplerince sürekli olarak gözlendiklerini savunarak, eleştirileri reddediyor.

Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti

Squid Game, Hollanda, Dans, SBS, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı 22:29 Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? 22:05 Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun 21:28 Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun
Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu 20:41 Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti 20:29 Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor 19:35 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz 17:24 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu 16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu

Son Dakika Haberleri
19:34 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
19:08 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler         
23:06
Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın         
22:13
Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli         
21:36
Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi         
20:50
Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor         
20:37
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 23:37:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da 200 kişi 100 bin euro için aralıksız 50 saat dans etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement