Dünyanın odağını yılbaşı kutlamalarına çevirdiği bugünlerde Suudi Arabistan'da 90 kişi idam edilmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Dünyanın odağını yılbaşı kutlamalarına çevirdiği bugünlerde Suudi Arabistan'da 90 kişi idam edilmeye hazırlanıyor

26.12.2022 11:52
Dünyanın odağını yılbaşı kutlamalarına çevirdiği bugünlerde Suudi Arabistan'da 90 kişi idam edilmeye hazırlanıyor

Dünya, yılbaşı kutlamalarına kilitlenirken, Suudi Arabistan'ın onlarca kişiyi gizlice idam etmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Şeriatla yönetilen ülkede 90 kişinin asılarak ya da kurşuna dizerek idam edilmesi planlanırken, konu İngiltere siyasetinde de gündem oldu.

İngiliz basınına göre genelde Noel ve diğer kutlamalar sırasında idam kararlarını hayata geçiren Suudi Arabistan, birçok ülkede Noel tatilinin kutlandığı bu süreçte de aynı şeyi yapacak. Haberlere göre Suudi Arabistan'da 90 kişinin yeni yıla kadar asılarak ya da kurşuna dizilerek idam edilmesi planlanıyor.

"KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU MESAJINI İLETİN"

Konu İngiltere siyasetinde de gündem oldu. Çok sayıda İngiliz milletvekili, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye bir mektup gönderdi. Milletvekilleri, Riyad'ın diplomatik baskıdan kaçmak için özellikle bu dönemi seçtiğini ve çok endişeli olduklarını vurguladı. Mektupta, "Bunun kabul edilemez olduğu mesajının çok geç olmadan iletilmesini istiyoruz" denildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 12 KİŞİYİ KAFALARINI KILIÇLA KESEREK İDAM ETTİLER

Suudi Arabistan'daki kitlesel idamlar sık sık uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. Şeriatla yönetilen ülke, 2016'da da yine Noel döneminde aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişiyi idam etmişti. Suudi Arabistan'ın son olarak da dünyanın gözü Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çevrilmişken 12 kişiyi kafalarını kılıçla keserek idam ettiği ortaya çıkmıştı.

81 KİŞİYİ İDAM ETMELERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Riyad, tepkiler üzerine geçen sene şiddet içermeyen suçlar için idam cezasının uygulanmayacağı sözü vermişti. Buna karşın ülkede bu yıl gizlice idam edilenlerin sayısının önceki yılların çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan mart ayında bir günde 81 kişiyi idam ederek büyük tepki çekmişti.

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