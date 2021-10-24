Son dakika haber: ABD'de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberine göre ABD'nin Georgia eyaletinde üniversite kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde üniversite kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), eyaletin Fort Valley ilçesinde bulunan Georgia Üniversitesi kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda ölen kişinin öğrenci olmadığını duyurdu. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, henüz gözaltı olmadığı bildirildi. GBI, 7 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.



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