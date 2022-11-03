Dünyaca ünlü manken Heidi Klum çırılçıplak soyundu! Fotoğrafı gören hayranları şokta

Alman manken, oyuncu ve sunucu Heidi Klum, son dönemde yaptıkları nedeniyle magazin basınının manşetlerini süslemeye devame ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde giydiği solucan kostümü nedeniyle günlerce konuşulan Klum, bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü model, sosyalmedya hesabından solucan kostümüne girdiği sıradaki çıplak görüntüsünü paylaştı. Klum'un paylaşımları,sosyal medyadaki takipçilerini de büyük şaşkınlığa uğrattı.

KISA SÜREDE 300 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ GELDİ

Klum'un fotoğrafına kısa süre içerisinde 300 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Hayranları, Klum'un fiziğine övgüler yağdırdı.

İşte o fotoğraflar: