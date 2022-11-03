Alman manken, oyuncu ve sunucu Heidi Klum, son dönemde yaptıkları nedeniyle magazin basınının manşetlerini süslemeye devame ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde giydiği solucan kostümü nedeniyle günlerce konuşulan Klum, bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.
Dünyaca ünlü model, sosyalmedya hesabından solucan kostümüne girdiği sıradaki çıplak görüntüsünü paylaştı. Klum'un paylaşımları,sosyal medyadaki takipçilerini de büyük şaşkınlığa uğrattı.
Klum'un fotoğrafına kısa süre içerisinde 300 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Hayranları, Klum'un fiziğine övgüler yağdırdı.
İşte o fotoğraflar:
Son Dakika › Dünya › Dünyaca ünlü manken Heidi Klum çırılçıplak soyundu! Fotoğrafı gören hayranları şokta - Son Dakika