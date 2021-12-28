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Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı - Son Dakika

Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı

28.12.2021 13:23

Kanadalı ünlü rapçi Drake geçtiğimiz cumartesi günü arabasıyla gezerken sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı. Sokakta karşısına çıkan insanları para yağmuruna tutan Drake'in ne kadar para dağıttığı tam olarak bilinmezken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, Noel günü Toronto'da arabasıyla gezerken sosyal medyada ilgi çekecek görüntülere imza attı. Drake yolda karşısına çıkan insanlara desteyle para dağıttı. İnsanları adeta para yağmuruna tutan ünlü rapçinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

NE KADAR PARA DAĞITTIĞI BİLİNMİYOR

Yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandığı duyuluyor. Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.

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Drake, Noel, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı - Son Dakika
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