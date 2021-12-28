Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, Noel günü Toronto'da arabasıyla gezerken sosyal medyada ilgi çekecek görüntülere imza attı. Drake yolda karşısına çıkan insanlara desteyle para dağıttı. İnsanları adeta para yağmuruna tutan ünlü rapçinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

NE KADAR PARA DAĞITTIĞI BİLİNMİYOR

Yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandığı duyuluyor. Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.