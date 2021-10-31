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Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek - Son Dakika

Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek

31.10.2021 11:23
Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek

Sapiens isimli kitabıyla dünya çapında ses getiren İsrailli tarihçi ve yazar Yuval Harari, katıldığı televizyon yayınında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Yapay zekanın insan beynini hack'leyebilecek seviyeye gelebileceğinin altını çizen Harari, ülkelere "acilen harekete geçin" çağrısında bulundu. Yüz, parmak izi hatta DNA gibi biyometrik verilerin devletler tarafından toplanabileceğini savunan Harari, en çok veriyi kontrol eden ülkenin dünyayı da kontrol edeceğini iddia etti.

Dünya 2019'un son günlerinde tanıştığı koronavirüsü henüz yenemedi. 2 yıldır dünyayı pençesinde bulunduran virüsün en az bir yıl daha hayatımızda olması bekleniyor. Ancak koronavirüs ve benzeri salgınlar dünyayı tehdit eden tek risk değil. Pek çok uzman iklim değişikliği için peş peşe uyarılarda bulunurken bir açıklama da Yuval Harari'den geldi.

YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ KORKUNÇ UYARI

Sapiens kitabı ile dünya genelinde en çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen tarihçi, Yapay Zeka ile ilgili korkunç bir uyarıda bulundu.

ABD basınında yer alan habere göre, Harari, yapay zekanın önümüzdeki günlerdeki gelişmesi neticesinde insan beyninin hack'lenebileceğini öne sürdü.

KÜRESEL REGÜLASYON ÇAĞRISI

Harari, "Verileriniz Kaliforniya'ya mı gidiyor yoksa Shenzhen'e, Şanghay'a ve Pekin'e mi gidiyor?" diye sordu ve küresel regülasyon çağrısında bulundu. Ünlü tarihçi şimdiden ülkelerin yapay zekayı ve veri toplamayı düzenleyerek, bu olasılığın gerçekleşmemesi için birlikte çalışmaya başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Harari, pandeminin getirdiği bir sonraki adımın tıbbi verilerimizin bizden alınmasını kolaylaştıracağını ve daha olası hale getireceğini iddia etti.

"DNA VERİLERİ DE TOPLANABİLİR"

Harari, yüz, parmak izi hatta DNA gibi biyometrik verilerin önümüzdeki yıllarda şirketler veya devletler tarafından toplanabileceğini savundu.

CNN International'dan Anderson Cooper'a konuşan tarihçi şu ifadeleri kullandı;

"Algoritma bize hangi filmi izleyip hangi ürünü almamız gerektiğini söylüyor. Sonunda 10, 20 veya 30 yıl içinde bu tür algoritmalar size üniversitede ne okuyacağınızı, nerede çalışacağınızı, kiminle evleneceğinizi ve hatta kime oy vereceğinizi de söyleyebilir."

Harari, en çok veriyi kontrol eden ülke ve şirketlerin gelecekte dünyayı kontrol edeceğini savundu.

Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek

Togo Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Dna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek - Son Dakika
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