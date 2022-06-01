Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde - Son Dakika
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Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde

01.06.2022 13:23
Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde

Avustralya'da bilim insanları, dünyanın bilinen en büyük bitkisi olduğu kabul edilen 4500 yaşındaki deniz otunun 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını açıkladı.

Avustralya'da bilim insanları, dünyanın bilinen en büyük bitkisi olduğu kabul edilen 4500 yaşındaki deniz otunun 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını açıkladı. Bilim insanları, bitkinin tek bir tohumdan Avustralya'nın Köpekbalığı Körfezi'nde kendi kendine büyüdüğünü ifade etti.

Batı Avustralya Üniversitesi (UWA) ve Flinders Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın en büyük bitkisi olduğuna inanılan, 200 km2'lik bir alanı kaplayan ve en az 4.500 yaşında olduğu tahmin edilen eski ve inanılmaz derecede dayanıklı bir deniz otunu buldu. UWA tarafından yapılan açıklamada, ekibin 18 bin genetik işaretleyici kullanarak 180 kilometre aralıklı yerlerden deniz otu filizlerini incelediğini ve sonuç olarak tüm filizlerin tek bir bitkinin parçası olduğunu saptadığı ifade edildi.

GENETİĞİ DE FARKLIBilim insanları açıklamada "Bu deniz otu bitkisini diğer büyük deniz otu klonlarından ayıran şey, muazzam boyutu dışında, okyanus akrabalarından iki kat daha fazla kromozoma sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı. Bilim insanları, bunun anlamını ise şöyle ifade etti; genellikle bitkilerde babanın genlerin yarısı ve annenin genlerinin yarısının saklandığı ancak bu bitkinin hem anne hem baba genlerinin hepsini sakladığı vurgulandı.ÇOK ÇEŞİTLİ DENİZ TÜRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORBitkinin bir çayır gibi yayıldığı; kaplumbağalar, yunuslar, yengeçler ve balıklar dahil olmak üzere çok çeşitli deniz türleri için yaşam alanı sağladığı belirtildi. Bitkinin, tuzluluğun körfezdeki diğer yerlere göre iki kat fazla olduğu bölgelerde 15C ile 30C arasındaki değişken su sıcaklıklarında hayatta kalmanın bir yolunu bulduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde
Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde
Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde
Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde
Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde
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Kaynak: DHA

Avustralya, Dünya, Son Dakika

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