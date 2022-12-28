Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'ten hayranlarını üzen haber: Göğsümde yumru tespit edildi, zor günler geçiriyorum - Son Dakika
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Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'ten hayranlarını üzen haber: Göğsümde yumru tespit edildi, zor günler geçiriyorum

28.12.2022 09:31

"Dünyanın en güzel kadını" seçilen ünlü golfçü Paige Spiranac'ten üzen bir haber geldi. 29 yaşındaki sporcu, yakın zamanlarda yaptırdığı rutin kontrollerde göğsünde bir yumru tespit edildiğini ve bundan sonra sağlığına daha çok önem vermek zorunda olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en güzel kadını seçilerek bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Paige Spiranac, sosyal medya hesabından duyurduğu haber ile milyonlarca hayranını büyük üzüntüye uğrattı. Geçtiğimiz salı günü rutin sağlık kontrolüne girdiğini belirten güzel isim, doktorlar tarafından göğsünde yumru tespit edildiğini açıkladı.

"SON ZAMANLARDA AKTİF OLMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanmaması hakkında da konuşan, "Son zamanlarda sizle fazla buluşamadığımız için üzgünüm. Tatile gittikten sonra sağlımla uğraşmak zorunda kaldım. Rutin kontrol sırasında göğsümde yumru tespit edildi. Bu nedenle sosyal medyaya fazla vakit ayıramadım" dedi.

En güzel kadını seçilen dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'ten çok kötü bir haber geldi

"DESTEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Hayranlarına da seslenen ünlü isim, şöyle devam etti: "İnsanların kapalı kapılar ardında neler yaşadığını bilemeyiz. Ben de şimdi zor günler geçiriyorum. Bana verdiğiniz destek ve iyi dilekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

DURUMU KONTROLLERDEN SONRA NETLEŞECEK

Diğer yandan güzel ismin son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Hayranları da dünyaca ünlü sporcudan gelecek güzel haberleri beklemeye başladı.

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Paige Spiranac, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'ten hayranlarını üzen haber: Göğsümde yumru tespit edildi, zor günler geçiriyorum - Son Dakika


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