Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor

07.10.2022 13:11
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı'nın, bugün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkacağı açıklandı.

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı'nın, bugün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkacağı açıklandı. 11.5 karatlık elmasın kusursuz olduğu ve 20 milyon pounda satılmasının beklendiği vurgulandı.

Sotheby's Müzayede Evi, pembe elmasın küçük elmaslarla bezenmiş yüzük şeklinde bugün Çin'e bağlı özel idare bölgesi Hong Kong'da satışa çıkacağını açıkladı. Yetkililer, pembe renkli elmasın son derece nadir olduğunu vurgulayarak 20 milyon pound civarında bir fiyata satılmasını beklediklerini ifade etti.

Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti. Açıklamada "Williamson Pembe Yıldız elması, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir... Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir" denildi.DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLARWilliamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı. 23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.

YORUMLAR
500
Çin, Afrika Ülkelerine Doğal Kaynakları Yönetmek İçin Gerekli Kapasiteyi Geliştirmelerine Yardım Etme Çağrısı Yaptı Çin, Afrika Ülkelerine Doğal Kaynakları Yönetmek İçin Gerekli Kapasiteyi Geliştirmelerine Yardım Etme Çağrısı Yaptı Çin'in Net Dış Finansal Varlıkları 2,0816 Trilyon ABD Doları Oldu Çin'in Net Dış Finansal Varlıkları 2,0816 Trilyon ABD Doları Oldu
Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:45 Bakan Kurum'dan muhalefete sert sözler: Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
13:30 Transferi eleştiri alan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
12:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın
12:15 Bakan Soylu açıkladı! İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 14:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement