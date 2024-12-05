Dünyanın En Yaşlı Yabani Kuşu Wisdom 74 Yaşında Yumurtladı

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ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşu Wisdom'un yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını açıkladı.

ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşunun yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını ifade etti. Wisdom, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS) tarafından Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atolü'nde yeni yumurtasının başında görüntülendi. Laysan albatrosları genellikle 12-40 yıl yaşarken, Wisdom yaklaşık 74 yaşında ve dünya çapında bilinen en yaşlı albatros. Wisdom, bugüne kadar 30'dan fazla yavru büyüttü. 2021'de son yavrusunu dünyaya getiren Wisdom'un bu yıl yeni bir eşi olduğu belirtiliyor. Yumurtanın yüzde 70 ila 80 ihtimalle çatlayacağı öngörülüyor.