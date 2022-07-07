Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var - Son Dakika
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Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var

07.07.2022 16:19

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk bu kez büyük bir skandal ile gündeme geldi. Gün yüzüne çıkan belgelerde Musk'ın 2021 yılında kendi şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiden ikiz çocukları olduğu belirtildi. Öte yandan Musk'ın farklı kadınlardan 7 çocuğu olduğu biliniyordu.

ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından Business Insider, geçtiğimiz yılın Kasım ayında hazırlanan bazı mahkeme yazışmaları ve belgelere ulaşarak Elon Musk'ın 2021 yılında kendi şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiyle çocuk yaptığını ortaya çıkardı.

İKİZ ÇOCUKLARI OLMUŞ

Elon Musk'a ait Neurolink şirketinde üst düzey görevde çalışan Shivon Zilis'in, Musk'la aşk yaşadığı ve ikizleri olduğu öğrenildi. Mahkeme belgelerinde ise 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis'in çocuklarının soyadlarının Musk, göbek adlarının ise Zilis olduğu belirtildi.

SHIVON ZILIS KİMDİR?

Kanada'da dünyaya gelen Zilis, Yale Üniversitesi'nde mezun oldu. Mezun olduktan sonra kariyerine IBM'de başlayan Zilis, Forbes dergisi tarafından "Takip edilecek 30 yaşın altındaki 30 insan" listesinde yer aldı. Öte yandan Zilis'in bir spor ve doğa sporları tutkunu olduğu biliniyor.

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Son Dakika Dünya Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var - Son Dakika
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