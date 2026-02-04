Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı

Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen\'in avukatı aynı kişi çıktı
04.02.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından yeni detaylar ortaya saçıldı. Dosyalarda gündeme gelen bir tesadüf ise dikkat çekti. Son dosyalarda ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'ın Jeffrey Epstein'in de avukatı olduğu ortaya çıktı.

Jeffrey Epstein'in kirli ağını deşifre eden dosyalar gündemdeki yerini korurken, hukuk dünyasından sızan bir ayrıntı tartışmaları alevlendirdi. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki savunma stratejilerini yürüten avukatın aynı kişi olduğu ortaya çıktı: Reid Weingarten.

AYNI AVUKAT, AYNI SAVUNMA HATTI

ABD'nin en etkili ve yüksek ücretli savunma avukatlarından biri olarak tanınan Reid Weingarten, her iki ismin de kritik dönemlerinde başrol oynadı.

Weingarten, Epstein'in 2008 yılında aldığı ve "yüzyılın en hafif cezası" olarak nitelendirilen ilk cinsel istismar davasında savunma ekibinin kilit ismiydi.

FETÖ ELEBAŞININ İADE DAVASININ KIDEMLİ AVUKATI

Steptoe & Johnson hukuk firmasının avukatlarından biri olan Weingarten, Türkiye'nin iade taleplerine karşı Gülen'in ABD'deki ana savunma ekibinde yer alan en kıdemli avukatlardan biriydi. Bu konu ABD basınında çok kez haber de oldu.

YÜKSEK PRFOFİLLİ İSİMLERİN "KURTARICI" AVUKATI

Yurt dışı basınında Weingarten; sadece Epstein ve Gülen ile değil, aynı zamanda tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen Roman Polanski gibi tartışmalı figürlerin ve büyük yolsuzluk skandallarına karışan dev şirket yöneticilerinin "kurtarıcı avukatı" olarak tanınıyor.

Weingarten'in müvekkil portföyü, genellikle uluslararası krizlere neden olan ve milyar dolarlık güç dengelerini elinde tutan isimlerden oluşuyor.

Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı - Son Dakika

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Panathinaikos, Real Madrid’i son saniyede yıktı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

23:27
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 00:15:55. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.