En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı'

03.07.2022 10:40
En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı'

Yeni bir araştırmada insanların en eski atalarına ait fosillerin bilim insanlarının düşündüğünden çok daha eski oldukları sonucuna varıldı.

Yeni bir araştırmada insanların en eski atalarına ait fosillerin bilim insanlarının düşündüğünden çok daha eski oldukları sonucuna varıldı.

Bayan Ples adı verilen mağara kadınına ait fosiller, İnsanlığın Beşiği diye bilinen Güney Afrika'daki mağaralarda gömülüydü.

Çağdaş test yöntemleri, ilk insanların 3,4 ila 3,7 milyon yıl önce dünyada dolaşmaya başladığını gösteriyor.

Bu yeni takvim, insan evrimine dair bilgileri yeniden şekillendirebilir.

Aynı zamanda, atalarımızın ilk insanlara evrimi için birden çok yol olduğu anlamına geliyor.

Biliminsanları yıllarca, Johannesburg yakınlarındaki Sterkfontein mağaralarında bulunan Australopithecus africanus'un, 2,6 milyon yıldan daha genç olduğunu düşündü.

Mağarada, dünyanın her yerinden daha çok ilk insan kalıntıları bulundu. Buna, 1947'de bulunan ve Bayan Ples lakabı verilen neredeyse tam kafatası da dahil.

Smithsonian Müzesi'ne göre iki eli üzerinde yürüyen tür, modern insanlara kıyasla çok daha kısaydı. Erkeklerin ortalama boyu 138 santim, kadınların ise 115 santimdi.

Ancak yeni radyoaktif tarihleme teknikleriyle Bayan Ples'in ve etrafında bulunan kalıntıların, düşünülenden bir milyon yıl daha eski oldukları tespit edildi.

Araştırmacılar, fosillerin etrafındaki çökeltide bulunan, mağaraya düşmeden önce kozmik ışınlara maruz kalan taşlarda oluşan nadir bir izotopu test ediyor.

Daha önce Australopithecus africanus'un, 2,2 milyon yıl önce zaten dünyada dolaşan insanoğlunun atası homo genus'a evrilmek için çok genç olduğu düşünülüyordu.

Bu yeni bulgularla, evrimsel süreçteki bir milyon yıllık boşluk doldu ve Bayan Ples ve ait olduğu türün ilk insanların atası olma ihtimali doğdu.

Sonuç olarak, Afrika'da bulunan 3,2 milyon yaşındaki Australopithecus afarensis türündeki maymunsu Lucy ile aynı dönemlerde dünyada yaşayan türlerin çok uzun süredir ilk insanların atası olduğuna inanılıyordu.

Uzmanlar bu yenilenen takvimle, iki türün etkileşime girip, üremiş olabileceğini ve insanların nereden geldiğine dair resmin karmaşıklaştığını söylüyor. Ayrıca, tek bir evrim hattından gelmemiş olabileceğimizi vurguluyorlar.

Çalışmaya katılan Fransız uzman Laurent Bruxelles "Yani aile ağacımız bir çalılık gibi" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: BBC

Johannesburg, Güney Afrika, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı' - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 10:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: En eski atalarımıza ait fosiller düşünülenden 'bir milyon yıl daha yaşlı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement