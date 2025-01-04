En yakın müttefiki Rusya\'yı hayal kırıklığına uğrattı

Dünya

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Sırbistan, Çin yapımı yeni operasyonel FK-3 hava savunma füze sistemini tanıttı. Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Çin'den satın alınan FK-3 sisteminin ülkede konuşlandırıldığı ve gelişmiş yetenekleri vurgulandı.

HAVA SAHASI KORUMASINDA ÖNEMLİ ADIM

Sırbistan Savunma Bakanlığı, FK-3'ün hava kuvvetleri ve savunma sistemlerini önemli ölçüde güçlendirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "FK-3 sayesinde Sırbistan'ın hava sahası kontrol ve koruma sistemleri daha da gelişmiştir" ifadeleri yer aldı.

TEKNİK DETAYLAR: YÜKSEK MENZİL VE HIZ KAPASİTESİ

FK-3 sistemi, bir komuta aracı, roketatarlar, radarlar ve lojistik araçlardan oluşuyor. Sistem, saniyede 1.000 metreye varan hızlarda seyir füzeleri, uçaklar ve helikopterler gibi hedeflere aynı anda altı hava hedefine angaje olabilme kapasitesine sahip. Ayrıca 27 kilometreye kadar irtifa ve 100 kilometreye kadar menzilde etkili.

KRİTİK ALTYAPILAR İÇİN KAPSAMLI SAVUNMA

Sistem, özellikle kritik altyapılar ve askeri varlıkların savunulmasında önemli bir rol oynayacak. FK-3'ün yetenekleri sayesinde Sırbistan, hava savunmasında çok yönlü ve kapsamlı bir çözüm elde etti.

RUS S-400'E KARŞI YENİ BİR ALTERNATİF

FK-3, Rus yapımı S-400'ün rakipleri arasında gösteriliyor. Çin'in bu teknoloji hamlesi, küresel savunma sanayisinde dikkat çekiyor ve FK-3'ün uluslararası pazardaki etkisini artırıyor.