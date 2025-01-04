En yakın müttefiki Rusya\'yı hayal kırıklığına uğrattı

Sırbistan, Çin yapımı yeni operasyonel FK-3 hava savunma füze sistemini tanıttı. Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Çin'den satın alınan FK-3 sisteminin ülkede konuşlandırıldığı ve gelişmiş yetenekleri vurgulandı.
Sırbistan Savunma Bakanlığı, FK-3'ün hava kuvvetleri ve savunma sistemlerini önemli ölçüde güçlendirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "FK-3 sayesinde Sırbistan'ın hava sahası kontrol ve koruma sistemleri daha da gelişmiştir" ifadeleri yer aldı.
FK-3 sistemi, bir komuta aracı, roketatarlar, radarlar ve lojistik araçlardan oluşuyor. Sistem, saniyede 1.000 metreye varan hızlarda seyir füzeleri, uçaklar ve helikopterler gibi hedeflere aynı anda altı hava hedefine angaje olabilme kapasitesine sahip. Ayrıca 27 kilometreye kadar irtifa ve 100 kilometreye kadar menzilde etkili.
Sistem, özellikle kritik altyapılar ve askeri varlıkların savunulmasında önemli bir rol oynayacak. FK-3'ün yetenekleri sayesinde Sırbistan, hava savunmasında çok yönlü ve kapsamlı bir çözüm elde etti.
FK-3, Rus yapımı S-400'ün rakipleri arasında gösteriliyor. Çin'in bu teknoloji hamlesi, küresel savunma sanayisinde dikkat çekiyor ve FK-3'ün uluslararası pazardaki etkisini artırıyor.
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