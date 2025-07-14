ENDONEZYA'nın Maluku eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku'nun Tual kentinin yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olan depremin, yaklaşık 65,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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