Yok böyle skandal! Epstein'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yok böyle skandal! Epstein'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı

Yok böyle skandal! Epstein\'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı
05.02.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'e ait olduğu iddia edilen yetişkin sitelerindeki hesap şifrelerinin yanlışlıkla ifşa edildiği ortaya çıktı. Bu şifreleri Epstein'in e-posta hesabında deneyen bazı kişiler, mail hesabına kısa süreli erişim sağlamayı başardı. Ayrıca, Epstein'in ölümünden sonra da e-posta adresinde hareketlilik olduğu tespit edildi.

Jeffrey Epstein dosyalarının incelenmesi sırasında çarpıcı bir güvenlik skandalı ortaya çıktı. Kamuya açılan belgelerde, Epstein'e ait olduğu belirtilen bazı yetişkin sitelerindeki hesap şifrelerinin açık şekilde yer aldığı belirlendi. Bu şifrelerin ifşa edilmesiyle birlikte, bazı kişiler söz konusu bilgileri kullanarak Epstein'in e-posta hesabına kısa süreli de olsa doğrudan erişim sağladı.

ŞİFREYLE E-POSTA HESABINA GİRDİLER

Dış basında yer alan analizlerde, ifşa edilen şifrelerin farklı platformlarda denenmesi sonucunda Epstein'e ait e-posta hesabının aktif hale geldiği ve gelen–giden kutularına erişildiği aktarıldı. Bu durum, dosyaların yayımlanma sürecinde kişisel verilerin yeterince korunmadığına yönelik eleştirileri güçlendirdi.

DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Skandalın en dikkat çeken boyutlarından biri ise Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra da e-posta hesabında hareketlilik tespit edilmesi oldu. Teknik kayıtlar ve dijital izler, hesabın ölüm sonrası dönemde kontrol edildiğini veya en azından sisteme giriş denemeleri yapıldığını ortaya koydu. Bu bulgu, Epstein dosyaları etrafındaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Uzmanlar, bu durumun yalnızca bir güvenlik ihmali olmadığını, aynı zamanda adli süreçler, dijital delillerin korunması ve kamuoyuna açılan belgelerdeki redaksiyon sorumluluğu açısından ciddi sonuçlar.

Jeffrey Epstein, Bilim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yok böyle skandal! Epstein'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yeliz Dirier Yeliz Dirier:
    Ulan ne adammış bu zamana kadar nerdeydiniz dememi insan. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:23:07. #7.11#
SON DAKİKA: Yok böyle skandal! Epstein'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.