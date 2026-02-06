Epstein skandalı Starmer\'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Peter Mandelson'un Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle diplomat olarak ABD'ye atanması üzerine Epstein mağdurlarından özür dilediğini açıkladı ve hükümetin gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Starmer'ın sözleri, dış basında hem politik tepki hem de hükümet içi tartışmayı alevlendirdi.

"SİZE YAPILANLAR İÇİN ÜZGÜNÜM"

Starmer, Hastings'de yaptığı konuşmada mağdurlara doğrudan hitap ederek, "Size yapılanlar için üzgünüm, güç sahibi çok sayıda kişinin sizi başarısız bırakmasından dolayı üzgünüm, Mandelson'un yalanlarına inanıp onu atadığım için üzgünüm" dedi. Başbakan ayrıca adaletin herkes için eşit olması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçeği peşinde koşacağız. Kamu hayatının bütünlüğünü koruyacağız ve sorumluluk sağlanana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MANDELSON WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ OLARAK ATANMIŞTI

Bu özür, Mandelson'un Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin derinliği ortaya çıktığında yaşanan siyasi sarsıntının ardından geldi. Mandelson, eski Başbakan Tony Blair döneminin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor ve 2025'te Birleşik Krallık'ın Washington Büyükelçisi olarak atanmıştı. Ancak yayımlanan e-postalar ve başka belgeler, Mandelson'un Epstein ile uzun süreli ilişki ve yazışmalar içinde olduğunu ortaya koydu; bu ilişkiler Starmer'ın yönetimini ciddi şekilde sarstı ve diplomatın görevden alınmasına neden oldu.

SKANDAL GİT GİDE BÜYÜYOR

Dış basında yer alan haberlere göre skandal, hem siyasi hem de ulusal güvenlik boyutuna taşındı. Mandelson'un e-postalarının, Epstein hapse girdikten sonra dahi destek mesajları içerdiği ve bazı temasların vatandaşı olduğu ülkenin hassas bilgilerini bile kapsadığı iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine Mandelson'un güvenlik soruşturması ve hükümet vetting süreci tekrar mercek altına alındı.

STARMER HAYLİ ZOR DURUMDA

Starmer'ın özrü, kendi partisinden de karışık tepkiler aldı. Bazı milletvekilleri, Starmer'ın yönetimini savunurken, eleştirmenler Premier'ı yeterince erken davranmamakla ve skandalın siyasi hasarını artırmakla suçladı. Reform UK lideri Nigel Farage özrü "yetersiz ve inandırıcı olmayan" olarak nitelendirirken, muhalefet partileri daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etti.

Bu arada Starmer hükümeti, skandal çevresindeki belgelerin bir kısmını kamuya açma sözü verdi ancak bazı dosyaların güvenlik gerekçesiyle hemen yayımlanamayacağını belirtti. Bu durum, soruşturmanın önümüzdeki günlerde de politik gündemin en üst sıralarında kalacağına işaret ediyor.