Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Starmer\'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06.02.2026 06:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Keir Starmer, Jeffrey Epstein skandalı kapsamında Peter Mandelson'un atanmasında hata yaptığını kabul ederek mağdurlardan resmî olarak özür diledi ve hükümetin gerçeği ortaya çıkarmak için süreci sonuna kadar takip edeceğini açıkladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Peter Mandelson'un Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle diplomat olarak ABD'ye atanması üzerine Epstein mağdurlarından özür dilediğini açıkladı ve hükümetin gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Starmer'ın sözleri, dış basında hem politik tepki hem de hükümet içi tartışmayı alevlendirdi.

"SİZE YAPILANLAR İÇİN ÜZGÜNÜM"

Starmer, Hastings'de yaptığı konuşmada mağdurlara doğrudan hitap ederek, "Size yapılanlar için üzgünüm, güç sahibi çok sayıda kişinin sizi başarısız bırakmasından dolayı üzgünüm, Mandelson'un yalanlarına inanıp onu atadığım için üzgünüm" dedi. Başbakan ayrıca adaletin herkes için eşit olması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçeği peşinde koşacağız. Kamu hayatının bütünlüğünü koruyacağız ve sorumluluk sağlanana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MANDELSON WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ OLARAK ATANMIŞTI

Bu özür, Mandelson'un Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin derinliği ortaya çıktığında yaşanan siyasi sarsıntının ardından geldi. Mandelson, eski Başbakan Tony Blair döneminin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor ve 2025'te Birleşik Krallık'ın Washington Büyükelçisi olarak atanmıştı. Ancak yayımlanan e-postalar ve başka belgeler, Mandelson'un Epstein ile uzun süreli ilişki ve yazışmalar içinde olduğunu ortaya koydu; bu ilişkiler Starmer'ın yönetimini ciddi şekilde sarstı ve diplomatın görevden alınmasına neden oldu.

SKANDAL GİT GİDE BÜYÜYOR

Dış basında yer alan haberlere göre skandal, hem siyasi hem de ulusal güvenlik boyutuna taşındı. Mandelson'un e-postalarının, Epstein hapse girdikten sonra dahi destek mesajları içerdiği ve bazı temasların vatandaşı olduğu ülkenin hassas bilgilerini bile kapsadığı iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine Mandelson'un güvenlik soruşturması ve hükümet vetting süreci tekrar mercek altına alındı.

STARMER HAYLİ ZOR DURUMDA

Starmer'ın özrü, kendi partisinden de karışık tepkiler aldı. Bazı milletvekilleri, Starmer'ın yönetimini savunurken, eleştirmenler Premier'ı yeterince erken davranmamakla ve skandalın siyasi hasarını artırmakla suçladı. Reform UK lideri Nigel Farage özrü "yetersiz ve inandırıcı olmayan" olarak nitelendirirken, muhalefet partileri daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etti.

Bu arada Starmer hükümeti, skandal çevresindeki belgelerin bir kısmını kamuya açma sözü verdi ancak bazı dosyaların güvenlik gerekçesiyle hemen yayımlanamayacağını belirtti. Bu durum, soruşturmanın önümüzdeki günlerde de politik gündemin en üst sıralarında kalacağına işaret ediyor.

Jeffrey Epstein, Diplomasi, Politika, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 06:55:41. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.