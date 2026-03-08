Erdoğan'ın Kitabı Boşnakça'ya Çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'ın Kitabı Boşnakça'ya Çevrildi

08.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitap Boşnakça'ya çevrildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitap Boşnakça'ya çevrildi. Kitabın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tanıtımı yapıldı. İftar sonrası öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kitabı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitap Boşnakça'ya çevrildi. Kitap Saraybosna'da iftar sonrası davetlilere tanıtılıp hediye edildi. Tanıtım programına, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın, Bosna Hersek Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersekli kanaat önderleri, akademisyenler, gençlik temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı.

Program öncesi konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın, "Bayrampaşa Belediyesi'nin uzun yıllardır başlatmış olduğu Balkan coğrafyasında kardeşlerimizle buluşturan bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizin bir anlam katması gerektiğini düşünerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın halihazırda görmüş olduğunuz 'Dünya Beşten Büyüktür' sadece bir kitap ismi olarak geçiyor ama aslında bu böyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye vizyonunda 'Dünya Beşten Büyüktür'ü İstanbul Müftülüğümüzün yetim iftarında düzenleyerek bu genç kardeşlerimize hediye ediyoruz. Tamamıyla bu Balkan coğrafyası içerisinde kardeşlik duygumuzu sınır tanımadan bağdaştırmak üzere yürüttüğümüz bir strateji ve politikadır bu" dedi.

'BU GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Akın, "Bu kitabımız Boşnakça. Yeni nesillerimize bizim anlatmaya çalıştığımızı kendi dilleriyle anlatarak daha sağlıklı bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak bu gönül köprüsünü büyütmeye, Balkanlar'daki kardeşlerimize ilişkilerimizi güçlendirmeye ve Türkiye'nin adalet merkezli vizyonunu paylaşmaya devam edeceğiz. Bu programı kamuoyuna ulaştıran siz değerli basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu kitabın bizim açımızdan iki önemli sonucu var. Birincisi Türkiye'nin dünyada sunduğu adalet merkezli yaklaşım; Balkan halkıyla doğrudan paylaşılması. İkinci konu ise, Türkiye'nin değil küresel ölçekte dahi bir düzen kurulacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzen içerisinde söylemiş olduğu; 'Dünya Beşten Büyüktür' cümlesi" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR DESTEĞİNİZİ UNUTMAYACAK'

İftar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boşnakçaya çevrilmiş kitabını alan öğrenciler, "Türkiye çok iyi bir devlet. Türkiye'yi destekliyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Bir gün Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok isterim" diye konuştu. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı alan bir kişi ise, "Sizlerin bizim çocuklarımıza verdiğiniz bu desteğin kıymetini, çocuklar bilecekler. Çocuklarımızın eğitime ihtiyaç olduğu anda sizin verdiğiniz desteği çok iyi değerlendireceklerini umuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Daha Adil Bir Dünya Mümkün, Recep Tayyip Erdoğan, Edebiyat, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın Kitabı Boşnakça'ya Çevrildi - Son Dakika

Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın Kitabı Boşnakça'ya Çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.