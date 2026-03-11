Erhürman'dan Elektrik Bağlantısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhürman'dan Elektrik Bağlantısı Açıklaması

Erhürman\'dan Elektrik Bağlantısı Açıklaması
11.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GSI Projesi yerine Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan bağlantısını tercih etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı oluşturmaya yönelik Great Sea Interconnector Projesi ile ilgili, "Deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında olmalı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı oluşturmaya yönelik Great Sea Interconnector (GSI) Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Erhürman, GSI Projesi'nde kablonun 3 bin metre derinlikteki işlevselliğinin test edildiğini ve projenin ekonomik açıdan fizibil olmadığının pek çok çalışmada ortaya konulduğunu belirtti.

Projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik çok tartışma yaşandığını söyleyen Erhürman, "Buna karşın Avrupa Birliği (AB) projeye destek veriyor. Üç yıldır tüm muhataplarımıza, ekonomik açıdan da siyasi açıdan da doğru olanın hem ekonomik hem de siyasi aklın gereğinin, bu bağlantının Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulması olduğunu anlatıyoruz. AB, Kıbrıs'ta çözüm istediğini söylemeye devam ettiğine göre, karşılıklı bağımlılık yoluyla çözüme katkı sağlayacak bir projeye mi, yoksa tam tersine işleri daha da karmaşıklaştıracak bir projeye mi destek vereceğine karar vermek durumundadır. Dediğim gibi, üç yıldır tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda anlatmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Ekonomi, Türkiye, Kıbrıs, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erhürman'dan Elektrik Bağlantısı Açıklaması - Son Dakika

Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

21:10
MHP’de Ramazan Kaşlı hakkında disiplin süreci başlatıldı
MHP'de Ramazan Kaşlı hakkında disiplin süreci başlatıldı
20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:28:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Erhürman'dan Elektrik Bağlantısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.