Erhürman ve Holguin Kıbrıs Sorununu Görüştü - Son Dakika
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Erhürman ve Holguin Kıbrıs Sorununu Görüştü

12.06.2026 17:53
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Holguin ile Kıbrıs sorununu ele aldı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede, Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı."

Holguin de yaptığı açıklamada, Erhürman ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, 5 artı 1 formatındaki toplantıya yönelik adımlar üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. İlerleyen saatlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini bildiren Holguin, hafta sonu Ankara'yı ve sonra Atina'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erhürman ve Holguin Kıbrıs Sorununu Görüştü - Son Dakika

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