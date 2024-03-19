Barack Obama Londra'da Başbakanlık Ofisi'nde görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Barack Obama Londra'da Başbakanlık Ofisi'nde görüldü

Barack Obama Londra\'da Başbakanlık Ofisi\'nde görüldü

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü. Obama'nın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ziyaretin detayları belirsizliğini korurken, Obama'nın İngiltere'deki çalışmaları ve uluslararası ilişkilerdeki rolü merak konusu.

19.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü. Obama, 2009'dan 2017'ye kadar ABD Başkanlığı görevini yaptıktan sonra, en son 8 yıl önce Downing Sokağı 10 Numara'da görülmüştü. Bu son ziyaretiyle ilgili detaylar belirsizliğini korurken, Obama'nın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak, bu toplantının resmi olmayacağı ve gizli bir gündemle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

İngiliz basını, Obama'nın ziyaretinde "her şeyin çok gizli olduğunu" ve eski ABD Başkanı ile Rishi Sunak'ın daha önce tanışmamış olabileceğini yazdı. Bu durum, Obama'nın ne tür konuları ele alacağı ve hangi ortak projeleri görüşeceği konusunda merak uyandırıyor.

Obama'nın, "insanlara dünyalarını değiştirmeleri için ilham vermeye, güçlendirmeye ve bağlantı kurmaya yardımcı olduğu" belirtilen Obama Vakfı adlı vakfı ile ilgili çalışmalar için Londra'da olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda, Obama'nın ziyareti sadece siyasi ilişkilerin güçlendirilmesiyle sınırlı olmayabilir, aynı zamanda küresel konularda işbirliği ve toplumsal değişim için yeni fırsatlar arayışına işaret edebilir.

Obama'nın Londra ziyareti, hafta sonu Belçika kraliyet ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti. Bu ziyaretlerin arkasında yatan sebepler ve Obama'nın uluslararası ilişkilerdeki rolü, medya ve siyaset çevrelerinde dikkatle takip edilmekte ve tartışılmaktadır.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü.

Barack Obama, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barack Obama Londra'da Başbakanlık Ofisi'nde görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
10:37 Rusya’da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur Rusya'da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Barack Obama Londra'da Başbakanlık Ofisi'nde görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement