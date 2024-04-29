Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak - Son Dakika
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Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak

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58 yaşındaki sanatçı Cenk Eren, daha genç görünmek için yaptırdığı estetik operasyonun ardından şimdi de gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Eren, sağ gözündeki retina yırtılması için ameliyat olacağını ve dualarını beklediğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Eren, 800 bin TL harcamıştı.

29.04.2024 15:04  Güncelleme: 15:29
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Geçtiğimiz aylarda daha genç görünmek için bıçak altına yatan 58 yaşındaki sanatçı Cenk Eren, bu sefer de gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Şarkıcı, Instagram hesabından sağ gözünden ameliyat olacağını söyleyerek "Nazar değdirdiniz, sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü değerli hocam Prof. Dr. Tunç Ovalı ameliyat edecek umarım her şey iyi olur dualarınızla" ifadelerini kullandı.

800 BİN TL'YE ESTETİK YAPTIRDI

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından bandajlı yüzünü paylaşan ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatı olduğu söylemişti. Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, operasyon için 800 bin TL harcamıştı. Son halini paylaşan şarkıcı arkadaşları ve hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Yüz gerdirme operasyonu geçiren Cenk Eren, bu sefer de göz ameliyatı olacak
Yüz gerdirme operasyonu geçiren Cenk Eren, bu sefer de göz ameliyatı olacak
Yüz gerdirme operasyonu geçiren Cenk Eren, bu sefer de göz ameliyatı olacak

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Son Dakika Magazin Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak - Son Dakika

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