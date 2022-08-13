FBI ajanları, Donald Trump'ın evinde Macron ile ilgili gizli dosyalar buldu - Son Dakika
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FBI ajanları, Donald Trump'ın evinde Macron ile ilgili gizli dosyalar buldu

13.08.2022 01:15

Amerika iç siyaseti, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramada çıkan 'gizli belgeleri' konuşuyor. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği üzerine soruşturmaya alındı. Ayrıca, Trump'ın evinden çıkan belgelerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyalleri de kapsadığı belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde yaptığı aramada, bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşyayı ele geçirdi. Pazartesi günü Trump'ın Florida'daki evinde arama yapan FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

MACRON'LA İLGİLİ DOSYALAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtildi. FBI ajanları tarafından Trump'ın evinde yürütülen arama emrine göre Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği üzerine, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alındı. Trump'ın mülkünden elde edilen belge envanteri arasında bir dizi fotoğraf ve el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyalleri içerdiği belirtildi.

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ İÇİN RİSK"

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Mar-a-Lago'da bulunan gizli belgelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Raporlar doğruysa ve bu belgeler arasında yer alıyorsa, hükümetimizin sahip olduğu en yüksek düzeyde gizli bilgilerden bazıları bu departmanın ve FBI'ın neden böyle bir adım attığı hakkında çok şey açıklayacaktır" dedi. Schiff, "FBI'ın daha önce bu belgeleri güvenli bir yere götürmeye çalıştığı anlaşılıyor, ancak Trump tam olarak işbirliği yapmadı. Böyle bir sınıflandırmaya ait bilgilerin güvenli olmayan bir yerde bulunması her gün ulusal güvenliğimiz için bir risk oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

TRUMP "BELGELERİN YAYINLANMASINA KARŞI ÇIKMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

FBI, bu hafta başlarında Trump'ın Florida'da yer alan Mar-a-Lago'daki mülküne baskın yaparak arama emrinin soruşturmanın Casusluk Yasası'nın ihlallerini içerdiğini belirtmişti. ABD Sulh Yargıcı Bruce Reinhart tarafından verilen ve Başsavcı Merrick Garland tarafından onaylanan arama emri, FBI ajanlarına, Casusluk Yasasını ve Engelleme Yasasını ihlal ettiğine dair kanıt oluşturabilecek materyallere el koyma yetkisi vermişti. Trump dün yaptığı bir açıklamada, belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağını söyleyerek, "Belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağım. Bu belgelerin derhal yayınlanmasını teşvik ederek bir adım daha ileri gidiyorum" demişti.

Öte yandan Florida'daki yargıç, Trump'ın ev baskınında kullanılan arama emrini kaldırdı.

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Pelosi'den Cumhuriyetçilere 'FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın' çağrısı Pelosi'den Cumhuriyetçilere 'FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın' çağrısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya FBI ajanları, Donald Trump'ın evinde Macron ile ilgili gizli dosyalar buldu - Son Dakika

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