Eski Katar Emiri Şeyh Hamad vefat etti

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bu sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi. Açıklamada, Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğü vurgulanarak, merhuma Allah'tan rahmet dilendi.