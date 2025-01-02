Eski Savunma Bakanı Gallant, Haredilere Muafiyet Yasası İçin İstifa Etti

Dünya

İSRAİL'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasını protesto için milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti. Haredileri askerlikten muaf tutan ve hükümet üyeleri tarafından da desteklenen yasayı öne sürerek istifasını açıklayan Gallant, "Yasa tasarısı, ultra-Ortodoks kesimdeki çoğu gence askerlik hizmetinden muafiyet sağlamayı amaçlıyor. Bunu kabul edemem ve buna taraf olamam. İsrail Devleti hayatımın misyonuydu, öyle ve öyle olmaya devam edecek" dedi.