Evergrande: Çin'in gayrimenkul devi 1,5 milyar dolarlık hisse sattı, hisseleri yüzde 15 değer kazandı

Çinli gayrimenkul devi Evergrande, bir bankaya ait 1,5 milyar dolarlık hisselerini satarak borçlarını ödeyeceğini açıkladı. Haberin ardından şirket hisseleri yüzde 15 değer kazandı. Evergrande'nin borcunun büyüklüğü nedeniyle şirketle ilgili gelişmeler küresel piyasalarda yakından izleniyor.

Shengjing Bank adlı bankanın Evergrande'ye ait yüzde 20'lik hissesi, Çin devletine ait bir fon yönetim şirketi tarafından alınacak.

Nakit akışında sıkıntılar yaşayan Evergrande geçen hafta borçlarını ödeyememişti.

Hong Kong Borsası'na yapılan açıklamaya göre ise Evergrande, hisse satışından gelen parayı, Shengjing Bank'a olan borçlarını ödemek için kullanacak.

Shengjing, büyük borç yükü altındaki Evergrande'ye en fazla yatırım yapan bankalardandı.

Bu anlaşma, Evergrande'nin buradan gelen parayla diğer borçlarını ödeyemeyeceği anlamına gelebilir.

Pekin yönetimi kamu şirketlerini ve hükümet tarafından desteklenen müteahhitleri, Evergrande hisseleri alarak şirkete destek olmaya davet etmişti.

300 milyar dolara yakın borcu var

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolara yakın borcu bulunuyor.

Borcun büyüklüğü nedeniyle küresel piyasalar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yatırımcılar şirketin, bütün piyasaları etkileyecek bir şekilde batması, parçalara ayrılıp satılması veya Çin hükümeti tarafından kurtarılması gibi senaryolardan hangisinin gerçekleşeceğini anlamaya çalışıyor.

Geçen hafta 83,5 milyon dolarlık bir yurt dışı borç ödemesini aksatan ve yurt içinde de 35,9 milyon dolarlık bir borcu için anlaşmaya giden şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 80 değer kaybetmişti.