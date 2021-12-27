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Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı - Son Dakika

Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı

27.12.2021 17:24
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı

İngiltere'de yaşayan Nicky Lane ve Karen Douglas isimli kız kardeşler, annelerinin ölmesinin ardından eve temizliğe gitti. Kız kardeşler, örümcekler nedeniyle 1985'ten beri giremedikleri odadaki tozlu çantayı açmaya karar verdi. Çantayı, servet değerindeki tarihi eseri gören kardeşler, çığlık içerisinde sevinmeye başladı.

İngiltere'de emekli kardeşler Nicky Lane ve Karen Douglas'ın yaşadığı olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Kardeşlerin anneleri, 92 yaşında hayatını kaybetti. İki kız kardeş olaydan 1 sene sonra annelerinin evine taşınmayı kararlaştırdı.

EVİ TEMİZLEMEK İSTEDİLER

Lane ve Douglas, annelerinin evine taşınmadan önce temizlik yapmaya gitti. Evin her tarafını temizleyen ikili, örümcekler nedeniyle yıllardır giremedikleri garaj ve içerisindeki odayı sona bıraktı.

ODADAKİ ÇANTAYI AÇTILAR

Kardeşler, tüm cesaretlerini toplayıp yıllardır kapalı olan odaya girdi ve daha önce hiç açmadıkları çantayı açmaya karar verdi. Korkarak çantayı açan ikili, karşılarındaki manzara nedeniyle çığlık çığlığa sevinmeye başladı.

Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı

KRALIN VERDİĞİ ÖDÜL ÇANTADAN ÇIKTI

Tozlu çantadan, 1860 yılının en ünlü boksörü Tom Sayers'a kral tarafından ödül olarak verilen maşrapa ve daha birçok tarihi nitelikteki eser çıktı. Ayrıca o dönem spor müsabakalarında kullanılan malzemeler de çantadan çıkanlar arasında yer aldı.

AÇIK ARTIRMADA SATILACAK

Dünyanın önde gelen spor açık envantercisi Richard Madley ve uzman Charlie Ross, ürünlerin değerini belirlemek için eve davet edildi. Bu tespitin ardından ürünlerin açık artırmaya çıkarılmasına karar verildi. Kralın ödülü ve diğer spor malzemeleri önümüzdeki günlerde 8 bin sterlin başlangıçla açık artırmaya çıkarılacak.

1985 YILINDAN BERİ AÇILMADI

Kardeşler, söz konusu çantanın 1985'li yıllarda babaları tarafından eve getirildiğini ve babalarının 1985'teki ölümünün ardından hiçbir şekilde açılmadığını ifade etti.

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Togo Cumhuriyeti, England, Emekli, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı - Son Dakika Dünya


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