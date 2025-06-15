İNGİLTERE'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptığı belirtildi.
Hindistanlı yetkililer, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi. Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.
Son Dakika › Dünya › F-35 Savaş Uçağı Hindistan'a Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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