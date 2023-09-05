İngiltere'de fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

İngiltere\'de fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 05.09.2023 10:54

İngiltere'de kano fabrikasında çalışan 54 yaşındaki adam, fırının içini temizlerken içeride mahsur kaldı. Talihsiz adam kapağı kapandıktan sonra çalışan fırının içinde feci şekilde can verdi. Adamın yardım çığlıklarını gürültüden kimse duymadı.

İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan bir adam fırının içinde mahsur kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

FIRINI TEMİZLERKEN İŞ ARKADAŞI KAPAĞI KAPATTI

İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan Pyranha Mouldings'de bir kano üretim fabrikasında fırının kenarlarındaki plastikleri temizlemekle görevlendirilen 54 yaşındaki Alan Catterall fırını temizlediği sırada iş arkadaşı fırının kapağını kapattı.

Fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Alan'ın hala içeride olduğundan habersiz olan iş arkadaşı Mark Francis, fırını çalıştırdı. Alan'ın yardım çağrıları gürültünün fazla olduğu fabrikada duyulmadı. 280 derece sıcaklığa ulaşan fırından çıkmak için duvarlarına levye ile vurmaya çalışan Alan, acı içinde hayatını kaybetti.

Fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

FABRİKANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU

Alan'ın kömüre dönmüş cansız bedeni fırının içinden çıkarıldı. Aynı fabrikada çalışan eşi eşi Pearl kocasının ölümünden fabrikayı sorumlu tuttu. Olayla ilgili Firmanın teknik direktörü Peter Mackereth, korkunç olayla bağlantılı olarak iki sağlık ve güvenlik ihlalinden suçlu bulundu.

Fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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